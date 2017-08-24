Житель Хабаровска, похитивший школьницу из ЕАО, получил 19 лет колонии

Утром 21 января 2016 года 40-летний житель Хабаровска похитил девочку, когда она шла в школу, и скрылся с ней на автомобиле в неизвестном направлении. На след похитителя правоохранители вышли на вторые сутки, а 23 января он был задержан в поселке Прогресс Амурской области, вместе с ним была девочка. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту исчезновения ребенка. После задержания мужчины было возбуждено еще одно дело по статье «похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», оба дела соединили в одно производство. Школьница прошла курс психологической реабилитации в Хабаровске.