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09:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

В качестве причины пожаров в Волгоградской области назвали поджоги

На помощь региону направлены дополнительные силы из других субъектов РФ.

Губернатор сообщил, что причиной массовых пожаров в Волгоградской области 23 августа стали поджоги.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, везде причиной возгораний стал человеческий фактор."Есть предположение и целенаправленного поджога, — заявил Андрей Бочаров. Причины пожаров точно установят следователи и оперативные службы.

Напомним, что в Волгоградской области 23 августа были зафиксированы пожары и возгорания в 13 районах области, включая Волгоград. Огонь угрожал 40 населенным пунктам, в которых проживают 12 000 человек. «Подразделениями региональной противопожарной службы совершено 60 выездов на тушение пожаров и возгораний. Были задействованы 182 человека личного состава и 72 единицы основной пожарной техники. На помощь региону были направлены дополнительные силы из других регионов России», — добавили в ведомстве. Данные по количеству сгоревших и пострадавших от огня построек уточняются.

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