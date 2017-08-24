В качестве причины пожаров в Волгоградской области назвали поджоги

Напомним, что в Волгоградской области 23 августа были зафиксированы пожары и возгорания в 13 районах области, включая Волгоград. Огонь угрожал 40 населенным пунктам, в которых проживают 12 000 человек. «Подразделениями региональной противопожарной службы совершено 60 выездов на тушение пожаров и возгораний. Были задействованы 182 человека личного состава и 72 единицы основной пожарной техники. На помощь региону были направлены дополнительные силы из других регионов России», — добавили в ведомстве. Данные по количеству сгоревших и пострадавших от огня построек уточняются.