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09:10 (мск), источник: Volga News

Убийцу медсестры из Новокуйбышевска суд приговорил к 9,5 годам колонии

Адвокат обвиняемого заявил, что будет обжаловать приговор.

Источник: AP 2017

В Новокуйбышевском городском суде огласили приговор обвиняемому в убийстве Алены Моруновой — 29-летней медсестры. Александру Салмину дали 9 лет 6 месяцев колонии, также присудили заплатить материальный ущерб в 150 тыс. руб., руб., пишет gorodnsk63.ru.

Напомним, 24 апреля девушка отвела сына в школу и должна была пойти на работу, но пропала без вести. После продолжительных поисков ее тело обнаружили в лесу рядом с поселком Океан.

По подозрению в убийстве был задержан бывший возлюбленный девушки — житель Чапаевска Александр Салмин, который сразу же сознался в содеянном.

«Произошла ссора, в которой схватил ее левой рукой за шею, умышленно применяя физическую силу, стал душить Морунову, перекрывая ей доступ кислорода и удерживая ее на переднем пассажирском сиденье. Привез труп Моруновой в густрорастущий лес расположенный в районе.
пос. Титовка г. Чапаевска, где закопал труп в грунт на расстоянии примерно полтора метра», — рассказала помощник прокурора г. Новокуйбышевска Анастасия Пронина.

Обвинение просило 11 лет колонии с учетом того, что у обвиняемого есть малолетний ребенок. Адвокат обвиняемого заявил, что будет обжаловать приговор.

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