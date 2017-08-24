Лодка «Крым» потерпела бедствие в Оби

В районе Затона инспекторы примерно в 50 метрах от берега увидели дрейфующую лодку «Крым». Мужчина, находившийся в ней, звал инспекторов на помощь и размахивал руками. Когда спасатели подошли поближе, пожилой рыбак рассказал, что установленный в его судне двигатель «Вихрь-25» сломался, а весел у него нет.
«Мужчина явно рисковал, выходя на воду с этим движком. Моторы серии “Вихрь” — это очень старая модель, которые уже практически не используются. Не удивительно, что во время движения он вышел из строя» — прокомментировал ситуацию инспектор Евгений Ферапонтов.
Инспекторы подцепили терпящее бедствие судно на трос и отбуксировали на лодочную станцию в южный рукав Затона. Спасенный был очень признателен.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Новосибирской области информирует, что сейчас идет сезон осенней рыбалки. Большинство рыбаков выходят на водоемы на моторных лодках с неисправным или старым оборудованием. В связи с чем не исключены происшествия или несчастные случаи с рыбаками на воде. Только с 14 по 23 августа на водных объектах Новосибирской области во время рыбалки погибли пять человек.