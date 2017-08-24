Лодка «Крым» потерпела бедствие в Оби

В районе Затона инспекторы примерно в 50 метрах от берега увидели дрейфующую лодку «Крым». Мужчина, находившийся в ней, звал инспекторов на помощь и размахивал руками. Когда спасатели подошли поближе, пожилой рыбак рассказал, что установленный в его судне двигатель «Вихрь-25» сломался, а весел у него нет.

«Мужчина явно рисковал, выходя на воду с этим движком. Моторы серии “Вихрь” — это очень старая модель, которые уже практически не используются. Не удивительно, что во время движения он вышел из строя» — прокомментировал ситуацию инспектор Евгений Ферапонтов.

Инспекторы подцепили терпящее бедствие судно на трос и отбуксировали на лодочную станцию в южный рукав Затона. Спасенный был очень признателен.