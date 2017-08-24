В Свердловском районе произошло обрушение асфальта

Вечером 23 августа на ул. Курчатова произошло частичное обрушение асфальта. Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, дорога могла быть размыта. Точные причины происшествия пока неизвестны.



— Прорвало водопровод. Водой размыло глинистую почву. Сам видел, — написал один из пользователей соцсетей.



В результате ЧП никто не пострадал.