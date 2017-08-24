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08:58 (мск), источник: Новости Перми

В Свердловском районе произошло обрушение асфальта

ЧП было зафиксировано в микрорайоне Крохалева. Очевидцы утверждают, что дорогу размыло.

Вечером 23 августа на ул. Курчатова произошло частичное обрушение асфальта. Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, дорога могла быть размыта. Точные причины происшествия пока неизвестны.

— Прорвало водопровод. Водой размыло глинистую почву. Сам видел, — написал один из пользователей соцсетей.

В результате ЧП никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.


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