Напавший на таксиста омич оказался рецидивистом

Так, стало известно, что мужчина прятался в одном из жилых дворов на улице Комкова.

«Сообщение о произошедшем поступило в полицию 23 августа около 23:30 часов от очевидцев. На место происшествия, остановку общественного транспорта “ул. Комкова”, прибыл ближайший экипаж патрульно-постовой службы. Стражи порядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи, передали пострадавшего врачам и сразу же приступили к розыску злоумышленника», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Полицейским удалось быстро определить пути отхода преступника. Спустя всего несколько минут полицейские вышли на его след и задержали. Несмотря на тот факт, что мужчина пытался оказать сопротивление, задержан он был быстро. При себе у него нашли окровавленный нож, которым он ранее ударил в шею таксиста.