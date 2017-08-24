Напавший на таксиста омич оказался рецидивистом
Сотрудники
Сотрудники
Так, стало известно, что мужчина прятался в одном из жилых дворов на улице Комкова.
«Сообщение о произошедшем поступило в полицию 23 августа около 23:30 часов от очевидцев. На место происшествия, остановку общественного транспорта “ул. Комкова”, прибыл ближайший экипаж
Полицейским удалось быстро определить пути отхода преступника. Спустя всего несколько минут полицейские вышли на его след и задержали. Несмотря на тот факт, что мужчина пытался оказать сопротивление, задержан он был быстро. При себе у него нашли окровавленный нож, которым он ранее ударил в шею таксиста.
Отметим, что мужчина ранее уже был судим за подобные преступления — разбои, грабежи и кражи. Теперь ему грозит очередной большой тюремный срок.