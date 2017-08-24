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09:02 (мск), источник: СуперОмск

Напавший на таксиста омич оказался рецидивистом

Сотрудники пресс-службы УМВД России по Омской области продолжают делиться подробностями задержания 36-летнего жителя Лузино, воткнувшего нож в шею 52-летнему таксисту.

Так, стало известно, что мужчина прятался в одном из жилых дворов на улице Комкова.

«Сообщение о произошедшем поступило в полицию 23 августа около 23:30 часов от очевидцев. На место происшествия, остановку общественного транспорта “ул. Комкова”, прибыл ближайший экипаж патрульно-постовой службы. Стражи порядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи, передали пострадавшего врачам и сразу же приступили к розыску злоумышленника», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Полицейским удалось быстро определить пути отхода преступника. Спустя всего несколько минут полицейские вышли на его след и задержали. Несмотря на тот факт, что мужчина пытался оказать сопротивление, задержан он был быстро. При себе у него нашли окровавленный нож, которым он ранее ударил в шею таксиста.

Отметим, что мужчина ранее уже был судим за подобные преступления — разбои, грабежи и кражи. Теперь ему грозит очередной большой тюремный срок.

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