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09:46 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ночное ДТП в Азовском районе унесло жизни трех человек

В ночь с 23 на 24 августа на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе Ростовской области произошла серьезная авария.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

По предварительным данным регионального ГУ МВД России, водитель Hyundai врезался в настоящий грузовик также марки Hyundai. В результате ДТП три человека погибли, их личности устанавливаются. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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