Ночное ДТП в Азовском районе унесло жизни трех человек
В ночь с 23 на 24 августа на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе Ростовской области произошла серьезная авария.
В ночь с 23 на 24 августа на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе Ростовской области произошла серьезная авария.
По предварительным данным регионального ГУ МВД России, водитель Hyundai врезался в настоящий грузовик также марки Hyundai. В результате ДТП три человека погибли, их личности устанавливаются. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, подчеркнули в