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11:52 (мск), источник: Новый Калининград

В регионе за сутки произошло два пожара

Пострадавших нет.

За сутки в области зарегистрировано два сообщения о пожарах. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Во вторник в 20.06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в садовом обществе Южное в Пионерском ГО. Полностью выгорела деревянная хозпостройка размером 5×4 м. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-29 в составе 3 человек и 1 единицы техники.

В 23.59 в поселке Озерки Гвардейского ГО полностью сгорела деревянная дача с шиферной крышей. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-14 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

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