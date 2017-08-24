В регионе за сутки произошло два пожара

За сутки в области зарегистрировано два сообщения о пожарах. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Во вторник в 20.06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в садовом обществе Южное в Пионерском ГО. Полностью выгорела деревянная хозпостройка размером 5×4 м. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-29 в составе 3 человек и 1 единицы техники.