В регионе за сутки произошло два пожара
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
За сутки в области зарегистрировано два сообщения о пожарах. Пострадавших нет. Об этом сообщила
Во вторник в 20.06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в садовом обществе Южное в Пионерском ГО. Полностью выгорела деревянная хозпостройка размером 5×4 м. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет
В 23.59 в поселке Озерки Гвардейского ГО полностью сгорела деревянная дача с шиферной крышей. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет