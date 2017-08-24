Житель Хабаровского края похитил украшения у своей сестры

По подозрению в совершении кражи стражи правопорядка задержали брата заявительницы. До этого 28-летний уроженец поселка Солнечный гостил у сестры. Он похитил изделия и сдал их в ломбард. Вырученные деньги фигурант потратил на выпивку и развлечения.