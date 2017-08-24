Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Варшава потребовавала от Москвы триллионы за войну - СМИ
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Эксперт: задержание Серебренникова чревато для Путина ударом
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ узнали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ под Луганском
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"Обезумели": Жириновский ответил на обвинения Киева
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Растущее напряжение вокруг КНДР
09:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края похитил украшения у своей сестры

В полицию обратилась жительница Индустриального района Хабаровска. По словам потерпевшей, из ее квартиры пропали ювелирные украшения стоимостью около 25 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи стражи правопорядка задержали брата заявительницы. До этого 28-летний уроженец поселка Солнечный гостил у сестры. Он похитил изделия и сдал их в ломбард. Вырученные деньги фигурант потратил на выпивку и развлечения.

Сейчас в отношении мужчины избрана мера принуждения — обязательство о явке. Ранее фигурант был трижды судим, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Результаты всероссийских проверочных работ стали известны в Хабаровском крае
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь