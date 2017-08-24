Лжемедиумы похитили у 82-летней пенсионерки 400 тысяч рублей в Иркутске

Лжегадалки похитили у 82-летней пенсионерки 400 тысяч рублей за снятие порчи в Иркутске. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленницам грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть вечером, 22 августа.

«Установлено, что на бульваре Рябикова недалеко от дома № 4 к пожилой жительнице Иркутска подошли две неизвестные женщины. Незнакомки сообщили, что на пенсионерке “порча” и для снятия “сглаза” необходимо провести ритуал и отдать в руки медиумов все ценные вещи. Доверчивая женщина отдала аферисткам все имеющиеся ювелирные украшения и 400 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Одной из женщин на вид 40−45 лет, рост 165−170 см, смуглое лицо, короткие черные волосы. Была одета в темную куртку и темную юбку, может представляться Галиной. Второй — на вид 50−55 лет, рост 155−160 см, русые волосы. Была одета в светлую куртку, может представляться Валентиной.

Одна из них попала в объектив камеры видеонаблюдения.

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