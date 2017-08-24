В Новосибирской области внук спас своего утопающего деда

В городе Куйбышев Новосибирской области мальчик вытащил своего деда из воды, когда тот стал тонуть. На водоеме родственники купали пса. Когда четвероногий друг оказался на другом берегу, дедушка решил помочь ему вернуться назад и зашел вводу, но оступился и упал, потеряв ориентир. Тогда подросток — героя зовут Дима Бурундуков — сразу понял, что случилась беда.

«Я его сюда вытащил, дальше не смог, потому что он тяжелый. И вот здесь начал откачивать, массаж сердца делать и искусственное дыхание. Потом вроде задышал, но все равно глаза не реагировали, я все равно продолжал оказывать первую помощь, и он все-таки потом очнулся», — цитирует слова юного героя «Вечерний Новосибирск».

Кстати, мальчику уже приходилось спасать утопающего. Два года назад он единственный из всех, кто отдыхал в тот день на речке пришел на помощь подростку, который оказался на средине русла и начал тонуть.