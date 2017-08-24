Пострадавшие в ДТП пассажиры челябинской маршрутки могут получить выплаты до 2 млн рублей

Согласно данным базы АИС НССО, гражданская ответственность перевозчика застрахована в ООО СК «ВТБ Страхование».

«Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если ДТП будет признано страховым случаем», — говорится в сообщении.

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Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ № 1164.

Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности.

Например, за перелом бедра положена выплата 80−300 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тыс. в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы.

Минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

С 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон № 67, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Как сообщалось, 22 августа после столкновения маршрутного такси и автомобиля «Тойота», маршрутное такси въехало в бетонный забор.

Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, 10 из них были госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.