Житель Ижевска пытался украсть со счёта пермячки миллион рублей
Для того, чтобы получить доступ к деньгам он использовал поддельные документы.
Для того, чтобы получить доступ к деньгам он использовал поддельные документы.
Житель Ижевска пытался похитить со счёта пермячки один миллион рублей. Чтобы получить доступ к деньгам он использовал поддельные документы.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, попытка кражи произошла в одном из отделений банка Свердловского района Перми. 44-летний житель Ижевска с помощью поддельных документов пытался похитить с расчётных счетов местной жительницы миллион рублей. Сотрудниками Управления уголовного розыска краевого МВД взяли подозреваемого с поличным.
По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Мужчина признался в совершении преступления, его поместили в изолятор временного содержания.