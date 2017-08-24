Житель Ижевска пытался украсть со счёта пермячки миллион рублей

Житель Ижевска пытался похитить со счёта пермячки один миллион рублей. Чтобы получить доступ к деньгам он использовал поддельные документы.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, попытка кражи произошла в одном из отделений банка Свердловского района Перми. 44-летний житель Ижевска с помощью поддельных документов пытался похитить с расчётных счетов местной жительницы миллион рублей. Сотрудниками Управления уголовного розыска краевого МВД взяли подозреваемого с поличным.