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09:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Ижевска пытался украсть со счёта пермячки миллион рублей

Для того, чтобы получить доступ к деньгам он использовал поддельные документы.

Житель Ижевска пытался похитить со счёта пермячки один миллион рублей. Чтобы получить доступ к деньгам он использовал поддельные документы.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, попытка кражи произошла в одном из отделений банка Свердловского района Перми. 44-летний житель Ижевска с помощью поддельных документов пытался похитить с расчётных счетов местной жительницы миллион рублей. Сотрудниками Управления уголовного розыска краевого МВД взяли подозреваемого с поличным.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Мужчина признался в совершении преступления, его поместили в изолятор временного содержания.

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