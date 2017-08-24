Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Варшава потребовавала от Москвы триллионы за войну - СМИ
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Эксперт: задержание Серебренникова чревато для Путина ударом
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
В ЛНР сообщили, что БМП раздавила спящих украинских солдат – СМИ
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
"Обезумели": Жириновский ответил на обвинения Киева
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Растущее напряжение вокруг КНДР
09:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Полиция и ОМОН нагрянули на челябинский рынок

В Челябинске минувшим вечером, 22 августа, на рынке, расположенном на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина (Северо-Запад Челябинска), прошли «маски-шоу».

Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в региональной Росгвардии, полиция проводила в торговой точке плановые оперативно-розыскные мероприятия. Силовую поддержку полицейским оказывали ОМОНовцы.

Скорее всего, вчерашняя операция на базаре — часть комплекса антитеррористических мер для «профилактики»: надвигается Единый день голосования и День знаний.

Официальной информации о результатах визита силовиков на рынок пока не поступало.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
НМУ в Челябинске проходят болезненно. Предприятия имеют разрешения на завышенный выброс
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь