Полиция и ОМОН нагрянули на челябинский рынок
В Челябинске минувшим вечером, 22 августа, на рынке, расположенном на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина (Северо-Запад Челябинска), прошли «маски-шоу».
В Челябинске минувшим вечером, 22 августа, на рынке, расположенном на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина (Северо-Запад Челябинска), прошли «маски-шоу».
Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в региональной Росгвардии, полиция проводила в торговой точке плановые
Скорее всего, вчерашняя операция на базаре — часть комплекса антитеррористических мер для «профилактики»: надвигается Единый день голосования и День знаний.
Официальной информации о результатах визита силовиков на рынок пока не поступало.