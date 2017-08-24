В Кукуштане пятилетний мальчик поджигал вещи и устроил пожар
23 августа в поселке Кукуштан загорелся жилой дом. Причиной возгорания стало детское баловство. Пострадавших нет.
23 августа в поселке Кукуштан загорелся жилой дом. Причиной возгорания стало детское баловство. Пострадавших нет.
В доме были женщина и ее пятилетний внук. Мальчик баловался с зажигалкой — поджигал вещи на сушилке. Бабушка заметила дым и вместе с ребенком немедленно покинула дом.
Прибывшие пожарные быстро справились с возгоранием. Общая площадь пожара составила девять квадратных метров. В детской комнате обуглился пол, стены и потолок.
«В очаге возгорания обнаружена металлическая сушилка, с фрагментами вещей. Кроме того, закоптилась кухня. Предварительная причина пожара: детская шалость», — сообщает