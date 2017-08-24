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09:17 (мск), источник: Новости Перми

В Кукуштане пятилетний мальчик поджигал вещи и устроил пожар

23 августа в поселке Кукуштан загорелся жилой дом. Причиной возгорания стало детское баловство. Пострадавших нет.

В доме были женщина и ее пятилетний внук. Мальчик баловался с зажигалкой — поджигал вещи на сушилке. Бабушка заметила дым и вместе с ребенком немедленно покинула дом.

Прибывшие пожарные быстро справились с возгоранием. Общая площадь пожара составила девять квадратных метров. В детской комнате обуглился пол, стены и потолок.

«В очаге возгорания обнаружена металлическая сушилка, с фрагментами вещей. Кроме того, закоптилась кухня. Предварительная причина пожара: детская шалость», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

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