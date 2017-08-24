В Краснодаре большегруз протаранил машину и прицеп и вылетел в кювет
По предварительным данным, у грузовика могли отказать тормоза.
По предварительным данным, у грузовика могли отказать тормоза.
Авария произошла во второй половине дня 23 августа на Ростовском шоссе. По свидетельствам очевидцев, большегруз на большой скорости, лавируя между машинами, несся по обочине. В
Очевидцы ДТП предположили, что у большегруза могли отказать тормоза.
Авария собрала огромную пробку на выезд из города, так как инцидент совпал с часом пик. Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет. О пострадавших не сообщается.