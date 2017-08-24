В Краснодаре большегруз протаранил машину и прицеп и вылетел в кювет

Авария произошла во второй половине дня 23 августа на Ростовском шоссе. По свидетельствам очевидцев, большегруз на большой скорости, лавируя между машинами, несся по обочине. В какой-то момент он зацепил припаркованный минивэн, а потом снес небольшой прицеп, стоявший на проезжей части. Затем грузовик пронесся еще несколько десятков метров, выехал на встречную полосу и, сломав ограждения, вылетел в кювет, где врезался в столб и деревья. От удара оборвались линии электропередач.