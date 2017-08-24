Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Варшава потребовавала от Москвы триллионы за войну - СМИ
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В Волге нашли тело разработчика IT-системы для Минобороны
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
В ЛНР сообщили, что БМП раздавила спящих украинских солдат – СМИ
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"Обезумели": Жириновский ответил на обвинения Киева
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Растущее напряжение вокруг КНДР
09:28 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре большегруз протаранил машину и прицеп и вылетел в кювет

По предварительным данным, у грузовика могли отказать тормоза.

Авария произошла во второй половине дня 23 августа на Ростовском шоссе. По свидетельствам очевидцев, большегруз на большой скорости, лавируя между машинами, несся по обочине. В какой-то момент он зацепил припаркованный минивэн, а потом снес небольшой прицеп, стоявший на проезжей части. Затем грузовик пронесся еще несколько десятков метров, выехал на встречную полосу и, сломав ограждения, вылетел в кювет, где врезался в столб и деревья. От удара оборвались линии электропередач.

Очевидцы ДТП предположили, что у большегруза могли отказать тормоза.

Авария собрала огромную пробку на выезд из города, так как инцидент совпал с часом пик. Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет. О пострадавших не сообщается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителя Анапы обвиняют в хранении и распространении детской порнографии
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь