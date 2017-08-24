Огонь в районах Волгоградской области тушили более пяти тысяч пожарных

Источник: РИАЦ

В настоящее время пожарные продолжают проливку очагов возгорания и их тушение.

Сегодня ночью, 24 августа 2017 года, в Главном управлении МЧС России по области состоялось внеочередное совещание оперативного межведомственного штаба под руководством Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем приняли участие руководители всех силовых и правоохранительных ведомств, а также энергетики.

Как отметил начальник областного управления МЧС Олег Гребенюк, 23 августа с 12.50 на территории всей Волгоградской области произошло резкое ухудшение оперативной обстановки.

Причиной тому стали неблагоприятные метеоусловия — усиление ветра до 20 метров в секунду с порывами до 25 м/с: возникавшие ландшафтные возгорания фактически во всех муниципальных образованиях Волгоградской области быстро распространялись. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Силы и средства Главного управления МЧС перевели на боевой расчёт и использовались по предназначению.

В ходе оперативного реагирования были задействованы 5120 человек личного состава и 203 единицы техники.