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09:27 (мск), источник: РИАЦ

Огонь в районах Волгоградской области тушили более пяти тысяч пожарных

Специалисты МЧС России по региону сутки боролись с масштабными возгораниями на территории нескольких районов Волгоградской области: задачи остановить огненный шторм и обеспечить безопасность жителей населенных пунктов выполнены.

Источник: РИАЦ

В настоящее время пожарные продолжают проливку очагов возгорания и их тушение.

Сегодня ночью, 24 августа 2017 года, в Главном управлении МЧС России по области состоялось внеочередное совещание оперативного межведомственного штаба под руководством Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем приняли участие руководители всех силовых и правоохранительных ведомств, а также энергетики.

Как отметил начальник областного управления МЧС Олег Гребенюк, 23 августа с 12.50 на территории всей Волгоградской области произошло резкое ухудшение оперативной обстановки.

Причиной тому стали неблагоприятные метеоусловия — усиление ветра до 20 метров в секунду с порывами до 25 м/с: возникавшие ландшафтные возгорания фактически во всех муниципальных образованиях Волгоградской области быстро распространялись. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Силы и средства Главного управления МЧС перевели на боевой расчёт и использовались по предназначению.

В ходе оперативного реагирования были задействованы 5120 человек личного состава и 203 единицы техники.

На внеочередном совещании оперативного межведомственного штаба начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк доложил губернатору Волгоградской области о локализации всех очагов пожара. Ситуация продолжает оставаться на контроле главы региона.

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