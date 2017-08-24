Крупную партию психотропа изъяли в Витебске
Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД, отделов Железнодорожного и Октябрьского РОВД Витебска при проведении
Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД, отделов Железнодорожного и Октябрьского РОВД Витебска при проведении
24 августа, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Крупную партию психотропа изъяли витебские милиционеры у местного жителя. Информация об этом размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД, отделов Железнодорожного и Октябрьского РОВД Витебска при проведении
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Республики Беларусь.