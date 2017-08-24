Крупную партию психотропа изъяли в Витебске

24 августа, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Крупную партию психотропа изъяли витебские милиционеры у местного жителя. Информация об этом размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД, отделов Железнодорожного и Октябрьского РОВД Витебска при проведении оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала поставки психотропных веществ задержали неработающего жителя областного центра. По месту жительства у него обнаружено и изъято 100 г психотропного вещества альфа-PVP.