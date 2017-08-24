Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна причина ухода Корчевникова с «Прямого эфира»
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Германия выдаст России сбившего пешехода водителя Mercedes
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Порошенко планировали убить в поездке в Харьковскую область – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10:14 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих вышел на свободу

Осужденный на два с половиной года по «болотному делу» Иван Непомнящих вышел на свободу из ярославской колонии, сообщает фонд «Общественный вердикт» в Facebook. Он вышел из штрафного изолятора, куда был помещен за три дня до окончания срока.

Источник: Агентство «Москва»

23 декабря 2015 года Замоскворецкий суд Москвы признал Ивана Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, 6 мая 2012 года на Болотной площади он пытался воспрепятствовать задержанию «агрессивно настроенных граждан» и несколько раз ударил руками и зонтом двух полицейских.

В апреле текущего года адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова увидела синяки у Ивана Непомнящих и еще двух фигурантов «болотного дела». В УФСИН по Ярославской области заявили, что Ивана Непомнящих не избивали, а к нему был применен «загиб руки за спину». Госпожа Бирюкова направила в ЕСПЧ запрос о принятии срочных мер, и уже на следующий день Страсбург обязал Россию в течение 48 часов (с 27 апреля) провести медобследование пострадавших заключенных в присутствии защитников. В мае Минюст направил в ЕСПЧ отчет о принятии срочных мер по жалобам заключенных.

10 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии10
Комментарии
10
Анатолий Веселов
Сам ты нечисть.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
10
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
«Законы Вестероса — это законы нашего мира»
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Названа причина смерти российского посла в Судане
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Пентагон заказал разработку новых крылатых ракет
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь