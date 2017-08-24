Осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих вышел на свободу

23 декабря 2015 года Замоскворецкий суд Москвы признал Ивана Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, 6 мая 2012 года на Болотной площади он пытался воспрепятствовать задержанию «агрессивно настроенных граждан» и несколько раз ударил руками и зонтом двух полицейских.

В апреле текущего года адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова увидела синяки у Ивана Непомнящих и еще двух фигурантов «болотного дела». В УФСИН по Ярославской области заявили, что Ивана Непомнящих не избивали, а к нему был применен «загиб руки за спину». Госпожа Бирюкова направила в ЕСПЧ запрос о принятии срочных мер, и уже на следующий день Страсбург обязал Россию в течение 48 часов (с 27 апреля) провести медобследование пострадавших заключенных в присутствии защитников. В мае Минюст направил в ЕСПЧ отчет о принятии срочных мер по жалобам заключенных.