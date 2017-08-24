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10:34 (мск), источник: Om1.ru

Омич украл у юной жительницы Оренбурга квадрокоптер прямо в поезде

Девочка зачем-то взяла игрушку в дорогу. Полицейские нашли вора, ехавшего в соседнем вагоне.

В Омске сотрудники транспортной полиции оперативно нашли и задержали подозреваемого в краже. Происшествие случилось в поезде «Новокузнецк — Анапа». Одна из пассажирок обратилась к правоохранителям. У ее 14-летней внучки увели квадрокоптер и сотовый телефон на 11 тысяч рублей.

Как рассказала девочка, перед исчезновением телефон она оставила на столике, а квадрокоптер — под постелью. Удалось выяснить, что в полукупе к потерпевшей заходил неизвестный мужчина, который пробыл там недолго.

В итоге сотрудники транспортной полиции обнаружили подозреваемого в соседнем вагоне и пригласили его для беседы. 39-летний житель Омска оказался ранее неоднократно судим. Он признался в краже. Квадрокоптер мужчина вернул, а телефон успел продать где-то на рынке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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