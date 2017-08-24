Работников лесхоза подозревают в незаконной вырубке леса на 1,2 млн рублей в Приангарье
Семь работников лесхоза подозревают в незаконной вырубке леса на 1,2 млн рублей в Черемховском районе Иркутской области.
Семь работников лесхоза подозревают в незаконной вырубке леса на 1,2 млн рублей в Черемховском районе Иркутской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку леса, совершенную в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы. Оперативники задержали семерых местных жителей, также установлен предполагаемый организатор. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Участники группы работали в лесхозе и имели разрешающие документы на заготовление древесины на территории отведенного участка в Голуметском лесничестве.
«Однако злоумышленники вышли за границы отведенной деляны, где незаконно вырубили 200 кубометров древесины», — отметили в
В ходе обысков оперативники с лесоделяны изъяли шесть грузовых автомобилей, шесть бензопил и еще несколько единиц погрузочной техники, а также сортимент леса. Предварительный ущерб, причиненный лесному фонду — 1,2 млн рублей.