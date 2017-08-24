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10:36 (мск), источник: VN.ru

Школьная уборщица украла смартфон у ребенка

На вокзале станции Татарская 15-летняя девочка, оставив рюкзак и сумочку на подоконнике около касс, отправилась покупать билет. Вернувшись за вещами, обнаружила пропажу мобильного телефона. Родители подростка пояснили, что приобрели смартфон в начале лета этого года за 15 тысяч рублей.

В Новосибирской области транспортные полицейские задержали школьную уборщицу, совершившую кражу смартфона. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в железнодорожном вокзале станции Татарская у 15-летней местной жительницы похищен мобильный телефон.

Сотрудники транспортной полиции установили, что девочка-подросток, оставив рюкзак и сумочку на подоконнике около касс, отправилась покупать билет. Вернувшись за вещами, обнаружила пропажу мобильного телефона. Родители подростка пояснили, что приобрели смартфон в начале лета этого года за 15 тысяч рублей.

Транспортные полицейские провели опрос среди людей, находящихся в это время в вокзале. Одна из пассажирок рассказала, что видела женщину, которая, купив в кассе билет, взяла свои сумки, забрала с подоконника телефон и покинула помещение.

Вскоре полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась ранее несудимая 43-летняя жительница Татарского района, работающая уборщицей в одной школ Татарска. Техничка призналась, что действительно совершила хищение мобильного телефона. Но, увидев, что в вокзале работает следственно-оперативная группа, испугалась, положила гаджет на пожарный щит, расположенный снаружи вокзала, и уехала домой на электричке. В указанном месте стражи порядка обнаружили украденный смартфон.

Сейчас в отношении уборщицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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