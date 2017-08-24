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10:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

В аварии на Восточном обходе пострадали три человека

Автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами.

Три человека пострадали в аварии, которая произошла 24 августа утром на Восточном обходе Перми. Около 8 часов утра на 21 км автодороги автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. Как рассказали свидетели ДТП в социальных сетях, это произошло на участке, где сейчас идёт ремонт дороги.

«По предварительной информации, водитель Renault Logan по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с тремя автомобилями, которые двигались во встречном направлении. А также — лобовое столкновение с автомобилем FIAT-Albea, который также двигался во встречном направлении», — пояснили в ГИБДД по Пермскому краю.

В результате ДТП пострадали три человека. По словам свидетелей ДТП, травмы не угрожают жизни.

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