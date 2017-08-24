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10:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Южноуральца будут судить за двойное убийство

Малознакомых мужчин.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Копейска. Он обвиняется в двойном убийстве, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в августе 2016 года в поселке Потанино. Обвиняемый выпивал с незнакомцами 37 и 50 лет. Во время застолья разгорелся конфликт, и злоумышленник нанес собутыльникам множественные удары ножом, от которых они скончались на месте.

Спустя некоторое время убийцу нашли на территории Казахстана.

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