Южноуральца будут судить за двойное убийство

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Копейска. Он обвиняется в двойном убийстве, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в августе 2016 года в поселке Потанино. Обвиняемый выпивал с незнакомцами 37 и 50 лет. Во время застолья разгорелся конфликт, и злоумышленник нанес собутыльникам множественные удары ножом, от которых они скончались на месте.