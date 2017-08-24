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10:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем при прокладке водопровода погиб 57-летний рабочий

Мужчина засыпало землей в траншее в Рамонском районе.

Источник: пресс-служба городского управления по делам ГО и Ч

Житель Воронежа, 57-летний мужчина, погиб при прокладке водопровода в Рамонском районе во вторник, 22 августа. ЧП случилось на территории садоводческого товарищества в 11:52. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе в четверг, 24 августа.

Спасатели уточнили, что рабочие одного из воронежских частных предприятий прокладывали водопровод на территории товарищества. Один из мужчин спустился в траншею за инструментом. В этот момент на него обрушилась земля. На место ЧП оперативно прибыли медики. Но спасти мужчину не удалось.

Полицейские выясняют обстоятельства ЧП.

Контекст

Подобный случай произошел в Воронеже в феврале 2017 года. Двух рабочих засыпало землей на улице Ильюшина. Одного из мужчин — 33-летнего рабочего — завалило полностью. Второго пострадавшего — 28-летнего рабочего — засыпало по пояс. Очевидцы ЧП самостоятельно вытащили мужчину и передали врачам.

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