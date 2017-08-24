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11:03 (мск), источник: Volga News

Полиция нашла хозяина израильского автомата, найденного в гаражах Промышленного района

Самарские полицейские задержали предполагаемого владельца израильского автомата Galil.

Напомним, оружие вечером 11 августа в гаражах Промышленного района Самары нашла 12-летняя школьница. Автомат и магазин к нему были завернуты в отрезок ткани и лежали в кустах.

По данным источника в правоохранительных органах, оружие экспертами признано боевым. В магазине найден всего один патрон.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 222 «Незаконное хранение оружия». 23 августа был задержан подозреваемый. В руки полицейских попал 36-летний безработный мужчина, ранее он не был судим.

Откуда у него автомат и почему он лежал в кустах, пока не сообщается.

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