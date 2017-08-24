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10:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пять человек пострадали в результате столкновения двух грузовиков и трех машин на трассе М7 в Нижегородской области

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 10 ДТП, в которых погибших не зарегистрировано, ранено 18 человек.

Источник: РИА "Новости"

Пять человек пострадали в результате столкновения двух грузовиков и трех машин на трассе М7 в Нижегородской области.

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 23 августа в 16:10 на 467 км трассы Москва-Уфа (М7) в Кстовском районе.

Согласно информации, 30-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-3310 «Валдай» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение сразу с тремя автомашинами — Lada Largus, ВАЗ 21103 и Lifan. После этого автомобиль Lifan по инерции выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком ГАЗ 3307 «Багем».

В результате ДТП разные травмы получили водители и пассажиры Lada Largus и Lifan. 13-летняя пассажирка Lada после осмотра медиками была отпущена, а еще один 55-летний пассажир Lada был госпитализирован в больницу. Все остальные после осмотра медиками на месте аварии были отпущены.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 10 ДТП, в которых погибших не зарегистрировано, ранено 18 человек.

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