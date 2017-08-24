Подземный газопровод взорвался в Сергачском районе

Источник: РИА "Новости"

Взрыв произошел на газопроводе в Сергачском районе Нижегородской области в ночь с 23 на 24 августа. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По факту произошедшей в ночь с 23 на 24 августа 2017 года разгерметизации подземного магистрального газопровода высокого давления «Ямбург — Тула — 1», предназначенного для поставки природного газа с месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа потребителям центральной России, прокуратурой организована проверка.