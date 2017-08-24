В метро Петербурга раздают брошюры о правилах поведения при ЧП от пожара до теракта

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», около 9 утра, когда он зашел на станцию «Звездная», его попросили пройти проверку в пункте досмотра. Сотрудников охраны подземки привлек рюкзак. После успешного прохождения осмотра журналисту вручили брошюру о профилактике терроризма.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="501c06a1-506f-475b-bebf-8d3000a2ee9e" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

В разговоре с корреспондентом сотрудник службы безопасности метрополитена отметил, что памятки завезли сегодня утром на все станции. В них указаны номера службы доверия (которые уже были размещены в социальной рекламе о «доносе на соседей» и по которым невозможно было дозвонится).

А также приведены правила поведения в случае, если вы обнаружили бесхозный предмет или оказались на улице во время перестрелки.

Есть рекомендации по поведению при перестрелке в доме, а также при взрыве (в здании, наземном транспорте или метро). Есть и простые правила поведения при пожаре.

Единое правило для всех экстренных случаев — найти безопасное место и ждать специалистов.

Авторы памятки просят читателей не падать духом при ЧП: «Знайте, что сотрудники спецслужб делают все для вашего спасения».