ГИБДД за несколько минут перехватила угнанный ВАЗ в Челябинске

Сотрудники ГИБДД в Челябинске за несколько минут отыскали и задержали угонщиков ВАЗ-2115 — двух парней «оформили» напротив энергетического колледжа в Советском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 24 августа, около 11.00 в дежурную часть полиции поступила информация об угоне черного ВАЗ-2115. В городе был введен план «Перехват». Уже через несколько минут сотрудники полка ДПС заметили схожий по приметам автомобиль на улице Блюхера. Напротив энергетического колледжа машину удалось заблокировать.

«Задержаны водитель и пассажир. На месте работает следственно-оперативная группа», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Со слов очевидцам, подозреваемым около 20−22 лет.