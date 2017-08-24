В Башкирии глава сельсовета незаконно подарила знакомому 10 соток земли

Известно, что 57-летняя бывшая глава Ильчигуловского сельсовета в 2015 году подделала выписку из похозяйственной книги. Незаконным образом она присвоила своему знакомому права на 10 соток земли в деревне Сулейманово. После этих действий её приятель смог спокойно оформить землю в собственность и возвести на нем постройки.