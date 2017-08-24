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10:42 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии глава сельсовета незаконно подарила знакомому 10 соток земли

В Башкирии еще один глава сельсовета обвинен в злоупотреблении своими полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по РБ.

Известно, что 57-летняя бывшая глава Ильчигуловского сельсовета в 2015 году подделала выписку из похозяйственной книги. Незаконным образом она присвоила своему знакомому права на 10 соток земли в деревне Сулейманово. После этих действий её приятель смог спокойно оформить землю в собственность и возвести на нем постройки.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

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