В Воронеже ночью в жилом массиве «Олимпийский» полыхала дверь в квартиру
Ночью в четверг, 24 августа, в 01:12 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом массиве «Олимпийский».
Ночью в четверг, 24 августа, в 01:12 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом массиве «Олимпийский».
На место выехали сразу 5 пожарных отделений. Но пожар людям удалось потушить еще до их приезда.
«В двухкомнатной квартире огнем повреждены коврик и входная дверь на площади 0,5 квадратного метра», — рассказали в
К счастью, при ЧП никто из людей не пострадал. Сейчас выясняют причину возгорания.