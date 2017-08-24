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11:58 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ночью в жилом массиве «Олимпийский» полыхала дверь в квартиру

Ночью в четверг, 24 августа, в 01:12 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом массиве «Олимпийский».

Источник: Новости Воронежа

На место выехали сразу 5 пожарных отделений. Но пожар людям удалось потушить еще до их приезда.

«В двухкомнатной квартире огнем повреждены коврик и входная дверь на площади 0,5 квадратного метра», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

К счастью, при ЧП никто из людей не пострадал. Сейчас выясняют причину возгорания.

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