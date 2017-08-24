Байкер-депутат из Казахстана разбился в ДТП в России

Источник: Nur.kz

По предварительным данным, путешественник попал в ДТП в Республике Хакасия, пишет Tengrinews.kz.

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В Черногорской больнице подтвердили, что к ним поступил пациент с такими данными.

«В сознании, сейчас проходит обследование», — пояснили в больнице.

В МИД РК сообщили, что дипломатам в России информация об этом пока не поступала.

Напомним, Дмитрий Петрухин родился в 1956 году в поселке Соврудник Красноярского края.

В Алматы переехал в 1991 году, здесь же основал турагентство «Круиз», затем начал открывать филиалы по всей стране.