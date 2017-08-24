Байкер-депутат из Казахстана разбился в ДТП в России
Депутат алматинского маслихата,
Депутат алматинского маслихата,
По предварительным данным, путешественник попал в ДТП в Республике Хакасия, пишет Tengrinews.kz.
В Черногорской больнице подтвердили, что к ним поступил пациент с такими данными.
«В сознании, сейчас проходит обследование», — пояснили в больнице.
В МИД РК сообщили, что дипломатам в России информация об этом пока не поступала.
Напомним, Дмитрий Петрухин родился в 1956 году в поселке Соврудник Красноярского края.
В Алматы переехал в 1991 году, здесь же основал турагентство «Круиз», затем начал открывать филиалы по всей стране.
Его страсть — мотоциклы. Петрухин является одним из самых известных байкеров Казахстана. Дмитрий приложил очень много усилий для возрождения мотоциклетного движения в нашей республике.