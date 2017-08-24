Иномарка снесла забор и памятники на Богословском кладбище

Водитель «Ниссан» (предположительно, Almera) пытался проехать перекресток Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта, но маневр не удался: сначала произошло столкновение с забором, ограждающим Богословское кладбище, а потом и с памятниками на могилах.