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12:11 (мск), источник: Фонтанка

Иномарка снесла забор и памятники на Богословском кладбище

Серьезная авария произошла в Калининском районе Петербурга ночью 24 августа.

Водитель «Ниссан» (предположительно, Almera) пытался проехать перекресток Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта, но маневр не удался: сначала произошло столкновение с забором, ограждающим Богословское кладбище, а потом и с памятниками на могилах.

Во время загрузки произошла ошибка.

После ДТП машина так и осталась стоять посреди разрухи. У иномарки сработали подушки безопасности, но о пострадавших неизвестно.

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