Иномарка снесла забор и памятники на Богословском кладбище
Серьезная авария произошла в Калининском районе Петербурга ночью 24 августа.
Серьезная авария произошла в Калининском районе Петербурга ночью 24 августа.
Водитель «Ниссан» (предположительно, Almera) пытался проехать перекресток Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта, но маневр не удался: сначала произошло столкновение с забором, ограждающим Богословское кладбище, а потом и с памятниками на могилах.
После ДТП машина так и осталась стоять посреди разрухи. У иномарки сработали подушки безопасности, но о пострадавших неизвестно.