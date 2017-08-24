22 человека на базе отдыха в Приангарье доставлены в больницу с острой кишечной инфекцией

Источник: IrkutskMedia.ru

22 человека на базе отдыха «Утулик» в Иркутской области доставлены в инфекционное отделение «Байкальской центральной районной больницы» с острой кишечной инфекцией с 23 по 24 августа. В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование. У заболевавших отмечалось повышение температуры, рвота, жидкий стул. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В рамках организованного межведомственного взаимодействия специалистами Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» оказывается практическая помощь специалистам РУ № 51 ФМБА России.

«В период с 18 по 24 августа 2017 г на базе отдыха “Утулик” проводится фестиваль любительских театров “Театральная осень на Байкале — 2017” имени Леонида Беспрозванного. В фестивале принимают участие дети от 14 лет и взрослые. Всего на турбазе находится 400 человек, среди которых 200 участников фестиваля и 200 отдыхающих», — отметили в пресс-службе.

Организаторы фестиваля и руководство базы отдыха не уведомило правительство Иркутской области и Управление Роспотребнадзора по региону о проведении массового мероприятия.