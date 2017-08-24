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10:56 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, нападающего на девушек в лифтах

Екатеринбургская полиция разыскивает мужчину, который домогается до женщин и девушек в лифте.

Два инцидента произошли вчера в лифтах дома № 26 по улице Фрезеровщиков. Информацию жителей ЕАН подтвердили в пресс-группе городского УМВД.

«Соответствующая информация поступила в отдел полиции № 14. Установлено, что около 18:00 16-летняя девушка зашла в лифт, где ее начал домогаться неизвестный мужчина. Он схватил ее за ягодицу. На место выехал наряд, но злоумышленник успел ретироваться. В настоящий момент мы проводим розыскные мероприятия», — отметили в МВД.

Чуть позже выяснилось, что это был не единственный подобный случай. В этот же день мужчина домогался женщины, которая также ехала в лифте. Потерпевшие поясняют, что никакого насилия применено не было.

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