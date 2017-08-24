В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, нападающего на девушек в лифтах
Екатеринбургская полиция разыскивает мужчину, который домогается до женщин и девушек в лифте.
Екатеринбургская полиция разыскивает мужчину, который домогается до женщин и девушек в лифте.
Два инцидента произошли вчера в лифтах дома № 26 по улице Фрезеровщиков. Информацию жителей ЕАН подтвердили в
«Соответствующая информация поступила в отдел полиции № 14. Установлено, что около 18:00 16-летняя девушка зашла в лифт, где ее начал домогаться неизвестный мужчина. Он схватил ее за ягодицу. На место выехал наряд, но злоумышленник успел ретироваться. В настоящий момент мы проводим розыскные мероприятия», — отметили в МВД.
Чуть позже выяснилось, что это был не единственный подобный случай. В этот же день мужчина домогался женщины, которая также ехала в лифте. Потерпевшие поясняют, что никакого насилия применено не было.