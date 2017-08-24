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11:04 (мск), источник: Volga News

В Тольятти ограбили помощника депутата гордумы

В среду, 23 августа, в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась женщина, ставшая жертвой уличного грабителя.

Около часа дня возле жилого многоквартирного дома на бульваре Королева неизвестный сорвал у нее с шеи золотую цепочку с крестиком.

По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили по статье «Грабеж», потерпевшей по нему признана помощник депутата думы Тольятти.

Полиция пытается установить личность преступника.

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