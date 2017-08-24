В Тольятти ограбили помощника депутата гордумы
В среду, 23 августа, в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась женщина, ставшая жертвой уличного грабителя.
В среду, 23 августа, в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась женщина, ставшая жертвой уличного грабителя.
Около часа дня возле жилого многоквартирного дома на бульваре Королева неизвестный сорвал у нее с шеи золотую цепочку с крестиком.
По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили по статье «Грабеж», потерпевшей по нему признана помощник депутата думы Тольятти.
Полиция пытается установить личность преступника.