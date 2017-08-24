В Барановичском районе микроавтобус на встречке врезался в грузовик

Авария произошла 23 августа около 17.25 в деревне Мицкевичи. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Фольксваген Транспортер» был 23-летний житель Барановичей. Он двигался в сторону деревни Молчадь. На закруглении дороги водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-53 под управлением 58-летнего жителя Гродненской области.