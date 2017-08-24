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13:03 (мск), источник: БЕЛТА

В Барановичском районе микроавтобус на встречке врезался в грузовик

Авария произошла 23 августа около 17.25 в деревне Мицкевичи. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Фольксваген Транспортер» был 23-летний житель Барановичей. Он двигался в сторону деревни Молчадь.

Источник: Reuters

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 23 августа около 17.25 в деревне Мицкевичи. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Фольксваген Транспортер» был 23-летний житель Барановичей. Он двигался в сторону деревни Молчадь. На закруглении дороги водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-53 под управлением 58-летнего жителя Гродненской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы 29-летний пассажир микроавтобуса. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Барановичской городской больницы. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

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