В Барановичском районе микроавтобус на встречке врезался в грузовик

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 23 августа около 17.25 в деревне Мицкевичи. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Фольксваген Транспортер» был 23-летний житель Барановичей. Он двигался в сторону деревни Молчадь. На закруглении дороги водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-53 под управлением 58-летнего жителя Гродненской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы 29-летний пассажир микроавтобуса. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Барановичской городской больницы. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
По факту ДТП проводится проверка.