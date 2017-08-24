В Ростове-на-Дону задержали ОПГ, занимавшуюся махинациями с арендой жилья
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правоохранители в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правоохранители в
«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области задержаны предполагаемые лидеры и участники организованной группы, специализировавшейся на мошенничествах в сфере оказания посреднических услуг по аренде жилья», — рассказала Ирина Волк.
Полицейские установили, что участники группы за деньги предоставляли гражданам недостоверную информацию о сдаваемом в аренду жилье в
«От мошеннических действий пострадали более тысячи человек, среди которых не только жители Ростовской области, но и других регионов», — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С десятерых подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.