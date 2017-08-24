В Ростове-на-Дону задержали ОПГ, занимавшуюся махинациями с арендой жилья

Источник: РИА Новости

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области задержаны предполагаемые лидеры и участники организованной группы, специализировавшейся на мошенничествах в сфере оказания посреднических услуг по аренде жилья», — рассказала Ирина Волк.

Полицейские установили, что участники группы за деньги предоставляли гражданам недостоверную информацию о сдаваемом в аренду жилье в Ростове-на-Дону. Организаторами преступной схемы стал ростовчанин и уроженец Астрахани. В ходе личных встреч за определенную плату гражданам передавались номера телефонов якобы владельцев квартир, после чего подозреваемые переставали выходить на связь.

«От мошеннических действий пострадали более тысячи человек, среди которых не только жители Ростовской области, но и других регионов», — отметили в ведомстве.