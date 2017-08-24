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11:36 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону задержали ОПГ, занимавшуюся махинациями с арендой жилья

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правоохранители в Ростове-на-Дону задержали предполагаемых организаторов и участников группы, которые обманули более тысячи человек на махинациях с арендой жилья, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области задержаны предполагаемые лидеры и участники организованной группы, специализировавшейся на мошенничествах в сфере оказания посреднических услуг по аренде жилья», — рассказала Ирина Волк.

Полицейские установили, что участники группы за деньги предоставляли гражданам недостоверную информацию о сдаваемом в аренду жилье в Ростове-на-Дону. Организаторами преступной схемы стал ростовчанин и уроженец Астрахани. В ходе личных встреч за определенную плату гражданам передавались номера телефонов якобы владельцев квартир, после чего подозреваемые переставали выходить на связь.

«От мошеннических действий пострадали более тысячи человек, среди которых не только жители Ростовской области, но и других регионов», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С десятерых подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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