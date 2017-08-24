После убийства чемпиона уголовное дело завели против двух росгвардейцев

Источник: РИА "Новости"

В рамках расследования убийства ​чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух сотрудников Росгвардии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Росгвардейцев подозревают в халатности, допущенной при выполнении служебных обязанностей.

В ходе расследования выяснилось, что утром 20 августа 2017 года охранник торгового центра, расположенного в центре Хабаровска вызвал наряд вневедомственной охраны, поскольку увидел скопление агрессивно настроенных людей. Наряд в составе двух сотрудников Росгвардии прибыл на место.

«На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами, как один из них 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественный удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия», — говорится в сообщении СК.

Бездействие сотрудников Росгвардии привело к тому, что между мужчинами произошла еще одна драка, в результате которой Аллахверанов нанес мужчине несколько ударов, которые привели к смерти от черепно-мозговой травмы, поясняет пресс-служба СК.