Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва заплатит дороже: США не оставили Грибаускайте выбора - СМИ
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Ученые нашли неожиданную причину шизофрении у детей
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
13Умерла Вера Глаголева
11:22 (мск), источник: РБК

После убийства чемпиона уголовное дело завели против двух росгвардейцев

К гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева привела халатность сотрудников Росгвардии, которые были на месте происшествия, но ничего не предприняли, сообщает СК. Против двух росгвардейцев возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

В рамках расследования убийства ​чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух сотрудников Росгвардии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Читайте также
МВД объявило награду за информацию о местонахождении убийцы Андрея Драчева

Росгвардейцев подозревают в халатности, допущенной при выполнении служебных обязанностей.

В ходе расследования выяснилось, что утром 20 августа 2017 года охранник торгового центра, расположенного в центре Хабаровска вызвал наряд вневедомственной охраны, поскольку увидел скопление агрессивно настроенных людей. Наряд в составе двух сотрудников Росгвардии прибыл на место.

«На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами, как один из них 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественный удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия», — говорится в сообщении СК.

Бездействие сотрудников Росгвардии привело к тому, что между мужчинами произошла еще одна драка, в результате которой Аллахверанов нанес мужчине несколько ударов, которые привели к смерти от черепно-мозговой травмы, поясняет пресс-служба СК.

23 августа полиция назначила вознаграждение в 500 тыс. руб. за информацию о местонахождении Аллахверанова, который находится в розыске по подозрению в убийстве Драчева. Ранее СК сообщал, что подозреваемый спровоцировал конфликт, оскорбляя Драчева нецензурной бранью. Он убеждал пауэрлифтера, что «гора мышц не дает преимущества в схватке». Между ними завязалась драка, от полученных травм Драчев скончался.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 "Я оскорблена до глубины души": Ахеджакова о Серебренникове
Новый бизнес принес двум россиянам 1 млн руб. выручки за месяц
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Названа причина смерти российского посла в Судане
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих вышел на свободу
Пентагон заказал разработку новых крылатых ракет
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь