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11:24 (мск), источник: dostup1.ru

Пьяные прохожие избили сотрудника ГУФСИН, охранявшего колонию в Копейске

Двое мужчин сбежали, а третьего правоохранителям удалось догнать.

Трое жителей Копейска (Челябинская область) напали на сотрудника ИК-15, патрулировавшего территорию рядом с колонией, — двум злоумышленникам удалось сбежать, а третьего закрыли в СИЗО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел еще в ночь на 11 августа рядом с ИК-15. Один из сотрудников ГУФСИН контролировал обстановку на внешней территории колонии, чтобы предотвращать забросы запрещенных предметов через стену. В это время мимо проходили трое пьяных горожан, которые решили выяснить, почему мужчина там стоит. Вопросы переросли в избиение, затем у сотрудника колонии похитили мобильный телефон и отобрали пистолет.

«Когда на помощь коллеге подоспели другие сотрудники ГУФСИН, двое налетчиков скрылись. Третьего с пистолетом удалось догнать. Он арестован, вину свою признает и изобличает сообщников. Мужчин до сих пор ищут», — рассказал старший следователь СО по Копейску СУ СКР по Челябинской области Алексей Саранский.

Возбуждены дела по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Сотрудник колонии получил сотрясение головного мозга и находится на лечении.

Ольга Плеханова.

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