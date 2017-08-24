В Керчи загорелся 5-этажный дом ночью: спасли 31 человека
Огнеборцы ликвидировали открытое горение и эвакуировали людей из горящего дома за 20 минут.
Огнеборцы ликвидировали открытое горение и эвакуировали людей из горящего дома за 20 минут.
В Керчи загорелся пятиэтажный жилой дом накануне ночью. Крымские спасатели эвакуировали 31 человека, передает
В полночь в службу спасения поступил сигнал о возгорании в подъезде дома. Оказалось, что случилось загорание электрощитовых, которое распространилось на весь дом.
«Работа по ликвидации таких загораний осложняется тем, что использоваться воду для его тушения категорические запрещено
Спасатели Крыма за 20 минут эвакуировали людей и ликвидировали открытое горение. Уточним, что во время происшествия никто не пострадал. Пожар распространился на 7,5 кв метров.
На данный момент причина возгорания неизвестна.