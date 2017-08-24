В Керчи загорелся 5-этажный дом ночью: спасли 31 человека

В Керчи загорелся пятиэтажный жилой дом накануне ночью. Крымские спасатели эвакуировали 31 человека, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК.

В полночь в службу спасения поступил сигнал о возгорании в подъезде дома. Оказалось, что случилось загорание электрощитовых, которое распространилось на весь дом.

«Работа по ликвидации таких загораний осложняется тем, что использоваться воду для его тушения категорические запрещено из-за угрозы поражения электрическим током. Крымские огнеборцы с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. Одновременно с этим провели эвакуацию 31 жильца дома», — сообщили в МЧС.

Спасатели Крыма за 20 минут эвакуировали людей и ликвидировали открытое горение. Уточним, что во время происшествия никто не пострадал. Пожар распространился на 7,5 кв метров.