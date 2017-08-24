В Волгограде под колесами «Дэу» оказался 13-летний велосипедист.

Вчера, 23 агуста, в 16:24 в Дзержинском районе Волгограда 26-летний водитель на автомашине «Дэу Нексия» на улице К. Либкнехта, направляясь со стороны проспекта Жукова в сторону улицы Рионской, сбил 13-летнего подростка, который двигался на велосипеде, без сопровождения взрослых.