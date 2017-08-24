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11:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде под колесами «Дэу» оказался 13-летний велосипедист

В Волгограде под колесами «Дэу» оказался 13-летний велосипедист.

Вчера, 23 агуста, в 16:24 в Дзержинском районе Волгограда 26-летний водитель на автомашине «Дэу Нексия» на улице К. Либкнехта, направляясь со стороны проспекта Жукова в сторону улицы Рионской, сбил 13-летнего подростка, который двигался на велосипеде, без сопровождения взрослых.

В результате аварии велосипедист с травмами доставлен в больницу, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

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