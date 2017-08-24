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12:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем 7 населённых пунктов остались без света из-за сильного ветра и грозы

Несколько населённых пунктов в Новоусманском и Рамонском районах частично остались без света вечером в среду, 23 августа. В зону отключения попали более 150 домов, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МЧС по региону.

Источник: AP 2017

Причиной отключения электроснабжения стали сильный ветер и гроза. Сообщение о частичном отключении электричества поступило на пульт МЧС в 19:30. Из-за непогоды без света остались дома в селе Новая Усмань, посёлке Воля, селе Рыкань, совхозе Воронежский, селе Горки, селе Хреновое и селе Семилукские Выселки. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

— Вчера, 23 августа, мы ввели режим повышенной готовности. Все специалисты «Воронежэнерго» были готовы оперативно выехать на место ЧП. Бригады приступили к аварийно-восстановительным работам в Новоусманском и Рамонском районах ночью. Сейчас специалисты продолжают подключение домов к электричеству, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго».

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