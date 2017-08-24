Под Воронежем 7 населённых пунктов остались без света из-за сильного ветра и грозы

Причиной отключения электроснабжения стали сильный ветер и гроза. Сообщение о частичном отключении электричества поступило на пульт МЧС в 19:30. Из-за непогоды без света остались дома в селе Новая Усмань, посёлке Воля, селе Рыкань, совхозе Воронежский, селе Горки, селе Хреновое и селе Семилукские Выселки. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, социально-значимые объекты в зону отключения не попали.