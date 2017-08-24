Пропавший 17 августа в Нижнем Новгороде Михаил Коблянский найден живым
17 августа Михаил Коблянский вышел из дома на Южном шоссе и пропал.
17 августа Михаил Коблянский вышел из дома на Южном шоссе и пропал.
Пропавший 17 августа в Нижнем Новгороде Михаил Коблянский найден живым.
Как сообщает
Согласно информации, волонтеры организовывали поиски 22 августа, но они не дали результатов. После этого еще одни поиски прошли 23 августа и тогда 66-летний мужчина
Как сообщалось ранее, 17 августа Михаил Коблянский вышел из дома на Южном шоссе в 12:30 и пропал на 7 дней.