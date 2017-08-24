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11:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пропавший 17 августа в Нижнем Новгороде Михаил Коблянский найден живым

17 августа Михаил Коблянский вышел из дома на Южном шоссе и пропал.

Пропавший 17 августа в Нижнем Новгороде Михаил Коблянский найден живым.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», он был обнаружен после проведения поисков.

Согласно информации, волонтеры организовывали поиски 22 августа, но они не дали результатов. После этого еще одни поиски прошли 23 августа и тогда 66-летний мужчина все-таки был найден. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Как сообщалось ранее, 17 августа Михаил Коблянский вышел из дома на Южном шоссе в 12:30 и пропал на 7 дней.

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