Пропавший 17 августа в Нижнем Новгороде Михаил Коблянский найден живым.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», он был обнаружен после проведения поисков.

Согласно информации, волонтеры организовывали поиски 22 августа, но они не дали результатов. После этого еще одни поиски прошли 23 августа и тогда 66-летний мужчина все-таки был найден. Сейчас его жизни ничто не угрожает.