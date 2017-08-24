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11:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

Скончалась 11-летняя девочка, на которую упали футбольные ворота

Ребёнок неделю находился в больнице в коме.

Скончалась 11-летняя девочка, на которую упали футбольные ворота. Ребёнок неделю находился в коме в Кунгурской больнице.

Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, девочка умерла 23 августа. Она впала в кому сразу же после несчастного случая. Всё это время школьница находилась в больнице Кунгура, однако врачи помочь ей так и не смогли.

Напомним, девочка получила тяжёлые травмы в результате падения на неё тяжёлых металлических футбольных ворот. Трагедия произошла Орде, где 11-летняя жительница Октябрьского района гостила у бабушки. Девочка и её сводный брат отправились погулять на спортивную площадку, где были установлены ворота для мини-футбола. Школьница залезла на ворота по сетке, однако те не были закреплены, поэтому ребёнок упал на землю вместе с ними. Тяжёлая металлическая конструкция сильно ударила девочку. Она получила серьёзные травмы, в том числе и черепно-мозговую. Девочку отвезли в больницу Кунгура.

В СКР продолжается расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

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