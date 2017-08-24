Скончалась 11-летняя девочка, на которую упали футбольные ворота
Ребёнок неделю находился в больнице в коме.
Ребёнок неделю находился в больнице в коме.
Скончалась 11-летняя девочка, на которую упали футбольные ворота. Ребёнок неделю находился в коме в Кунгурской больнице.
Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, девочка умерла 23 августа. Она впала в кому сразу же после несчастного случая. Всё это время школьница находилась в больнице Кунгура, однако врачи помочь ей так и не смогли.
Напомним, девочка получила тяжёлые травмы в результате падения на неё тяжёлых металлических футбольных ворот. Трагедия произошла Орде, где 11-летняя жительница Октябрьского района гостила у бабушки. Девочка и её сводный брат отправились погулять на спортивную площадку, где были установлены ворота для
В СКР продолжается расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.