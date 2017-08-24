В Ростове чиновника госстройнадзора осудят по делу о ЖК «Европейский»

Об этом сообщает пресс-служба ростовской прокуратуры. Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об участии в долевом строительстве при возведении многоквартирных домов, входящих в состав жилого комплекса «Европейский».

По ее результатам выяснилось, что специалист управления по контролю и надзору за долевым строительством госстройнадзора Ростовской области плохо выполнял обязанностей по проверке целевого использования денег дольщиков. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба).