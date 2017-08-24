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12:01 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове чиновника госстройнадзора осудят по делу о ЖК «Европейский»

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника региональной службы госстройнадзора за плохое исполнение обязанностей по проверке использования денег дольщиков.

Об этом сообщает пресс-служба ростовской прокуратуры. Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об участии в долевом строительстве при возведении многоквартирных домов, входящих в состав жилого комплекса «Европейский».

По ее результатам выяснилось, что специалист управления по контролю и надзору за долевым строительством госстройнадзора Ростовской области плохо выполнял обязанностей по проверке целевого использования денег дольщиков. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба).

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