В Ростове чиновника госстройнадзора осудят по делу о ЖК «Европейский»
В Ростове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника региональной службы госстройнадзора за плохое исполнение обязанностей по проверке использования денег дольщиков.
В Ростове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника региональной службы госстройнадзора за плохое исполнение обязанностей по проверке использования денег дольщиков.
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По ее результатам выяснилось, что специалист управления по контролю и надзору за долевым строительством госстройнадзора Ростовской области плохо выполнял обязанностей по проверке целевого использования денег дольщиков. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба).