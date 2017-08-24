В Перми произошло ДТП с пятью автомобилями
Сегодня утром на Восточном обходе Перми произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
Сегодня утром на Восточном обходе Перми произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
Авария случилась на участке дороге, где сейчас идет ремонт. Черный Renault Logan выскочил на полосу встречного движения и зацепил четыре автомобиля подряд. После этого иномарка перелетела через бетонный разделитель и упала на закрытый для движения участок дороги.
По предварительной информации, пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь.
Сейчас полиция проводит проверку инцидента, выясняя все обстоятельства.