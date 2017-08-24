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12:23 (мск), источник: VN.ru

Покинутого ребенка с гречкой на полу нашли в Новосибирске

Маленький ребенок был найден запертым в съемной квартире Новосибирска. На полу в комнате лежали гречка и кусок хлеба, в ванной холодная вода бежала на пол, а дверь на балкон была открыта, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Ребенка обнаружили по его плачу. В МАСС поступило сообщение о том, что в квартире Кировского района стучит в двери и плачет ребенок. Прибыв на место, спасатели опросили соседей и выяснили, что звуки доносятся из съемной квартиры, а с ее жильцами никто не знаком.

После прибытия полиции и инспектора по делам несовершеннолетних было решено вскрыть дверь. Спасатели обеспечили доступ в квартиру, где обнаружили ребенка, которому на вид около 1,5−2 лет.

На полу комнаты стояла тарелка с гречневой кашей и куском хлеба, а в ванной комнате был открыт кран с холодной водой, которая бежала на пол. Вдобавок ко всему балконная дверь была открыта.

Инспектор уже начал оформлять протокол, чтобы оставить записку родителям ребенка, когда на пороге появилась женщина с пакетом продуктов. Впрочем, она пояснила, что ребенок не ее, и она не является хозяйкой квартиры. «Скорее всего, ребенка заберет полиция до выяснения всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении МАСС.

Пользователей соцсетей впечатлила обстановка, в которой был найден ребенок. «Как будто сценарий какого-то хоррора пересказали. Осталось еще облезлую ржавую железную кровать упомянуть с решетчатым матрасом и скрипучие половицы», — отметил один из них.

Родители порой довольно беспечно относятся к своим детям. Осенью прошлого года жительница Новосибирской области, опаздывая на работу, оставила 4-летнюю дочь с кассиром железнодорожной станции, притом что та согласия на это не давала. Горе-мать пообещала, что девочку скоро заберут родственники. Через час за ребенком явился мужчина, представившийся дядей, однако полиция отказалась отдавать ему девочку. Вскоре появился и отец, который пояснил, что был на работе, когда позвонила его жена и рассказала об оставленной на вокзале дочери.

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