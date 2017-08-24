Покинутого ребенка с гречкой на полу нашли в Новосибирске

Ребенка обнаружили по его плачу. В МАСС поступило сообщение о том, что в квартире Кировского района стучит в двери и плачет ребенок. Прибыв на место, спасатели опросили соседей и выяснили, что звуки доносятся из съемной квартиры, а с ее жильцами никто не знаком.

После прибытия полиции и инспектора по делам несовершеннолетних было решено вскрыть дверь. Спасатели обеспечили доступ в квартиру, где обнаружили ребенка, которому на вид около 1,5−2 лет.

На полу комнаты стояла тарелка с гречневой кашей и куском хлеба, а в ванной комнате был открыт кран с холодной водой, которая бежала на пол. Вдобавок ко всему балконная дверь была открыта.

Инспектор уже начал оформлять протокол, чтобы оставить записку родителям ребенка, когда на пороге появилась женщина с пакетом продуктов. Впрочем, она пояснила, что ребенок не ее, и она не является хозяйкой квартиры. «Скорее всего, ребенка заберет полиция до выяснения всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении МАСС.

Пользователей соцсетей впечатлила обстановка, в которой был найден ребенок. «Как будто сценарий какого-то хоррора пересказали. Осталось еще облезлую ржавую железную кровать упомянуть с решетчатым матрасом и скрипучие половицы», — отметил один из них.