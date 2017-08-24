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12:24 (мск), источник: dostup1.ru

Интернет-мошенник из Троицка «сменил пол» ради выгоды

Парня раскусили, и теперь его ждет суд.

Житель Кыштыма (Челябинская область) почти год переводил деньги своей подруге из соцсети, чтобы та приехала к нему, однако, когда сумма перевалила за 32 тыс. рублей, а «красотка» так и не навестила его, вынужден был обратиться в полицию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Переписка с незнакомкой по имени Юлия в соцсети «Вконтакте» так увлекла 22-летнего жителя Кыштыма, что он пригласил виртуальную собеседницу в гости. Девушка призналась, что денег на дорогу у нее нет, и следом отправила номер своей банковской карты. Парень понял намек и выслал девушке 100 рублей на автобус, но ей понадобилось больше. Кышымец не отказывал, переводя ей различные суммы и настойчиво прося о встрече, однако девушка все не приезжала.

Когда молодой человек, успевший привыкнуть к виртуальной подруге, устал ждать и начал выяснять отношения, собеседник признался, что он вовсе не Юлия, а парень. Он обещал вернуть воспылавшему к нему чувствами кыштымцу все деньги, если тот переведет ему последние 300 рублей. Тот согласился. Но на этом все не закончилось, и горожанин стал высылать деньги уже не девушке, а хитрому другу. Когда сумма перевалила за 32 тыс. рублей, житель Кыштыма обратился в полицию.

«Собеседником парня оказался его ровесник из Троицка. Добровольно возвращать деньги он отказался. В отношении него было возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ — “Мошенничество с причинением значительного ущерба”», — рассказала специалист по связям со СМИ в ОМВД по Кыштыму Светлана Дятлова.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.

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